طعن رجل أثناء رفعه الأذان داخل مسجد في لندن

جهينة نيوز:

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن، إنها ألقت القبض على رجل، اليوم الخميس، بعد حادث طعن داخل مسجد بالقرب من متنزه ريجنت، تسبب في إصابة شخص بجروح.

وأضافت الشرطة في بيان: "عُثر على رجل مطعون ومصاب بجروح. وتم تقديم الرعاية اللازمة له من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى".

وتابع البيان: "ننتظر آخر المستجدات حول حالته. كما تم إلقاء القبض على رجل آخر في محيط موقع الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة القتل".

من جانبها نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شهود عيان قولهم إن الرجل المطعون –يبلغ من العمر 70 عامًا- هو مؤذن المسجد.

المصدر: سبوتنك