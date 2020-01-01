بومبيو يتفقد قوات بلاده العاملة في السعودية

جهينة نيوز:

تفقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، قوات بلاده في السعودية، بعد محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكدت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم، الخميس أن الولايات المتحدة بدأت تعزيز وجودها العسكريّ في قاعدة الأمير سلطان الجوية، جنوب الرياض، العام الماضي، في أعقاب سلسلة من الهجمات في الخليج، اتهمت واشنطن والرياض إيران بالوقوف وراءها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "زيارة بومبيو إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية ومنظومة باتريوت المحاذية، تبرز العلاقة الأمنية الأمريكية السعودية طويلة الأمد، وتؤكد مجددا تصميم أمريكا على الوقوف مع السعودية في مواجهة السلوك الإيراني الخبيث".

وتابعت الوكالة بيان الخارجية الأمريكية ما قوله "ردا على الهجمات وبناء على طلب السعودية نشرت الولايات المتحدة منظومة دفاعية صاروخية ومقاتلات في مهمة دفاعية لردع وحماية (السعودية) من أي هجمات مستقبلية".

واستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، صباح اليوم الخميس، الوزير مايك بومبيو، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

ونقل بومبيو للعاهل السعودي، تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

واستعرض الملك سلمان وبومبيو، خلال اللقاء، "العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها".