تركيا تقر بمقتل و اصابة جنود اتراك بضربات للجيش السوري

جهينة نيوز:

قالت وزارة الحرب التركية إن ضربات جوية شنها سلاح الجو السوري قرب إدلب في سوريا أسفرت عن مقتل جنديين تركيين وإصابة خمسة.

وزعمت وزارة الحرب التركية بمقتل ما لا يقل عن 50 عنصرا من الجيش السوري، إثر ردها على الغارة, مع الاشارة الى مزاعم تركيا سابقة فندتها وزارة الدفاع الروسية و ذكرت حينها ان وزارة الحرب التركي تقدم تقارير كاذبة للقيادة السياسية.

بدوره، أفاد مصدر عسكري سوري لـRT، بأن الجيش السوري دمر عددا من آليات جيش الاحتلال التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه بلدة النيرب، بشمال غربي سوريا.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات "سو 24" الروسية دمرت دبابة و6 مدرعات و5 عربات رباعية الدفع شمالي سوريا.

وقال مركز المصالحة في سوريا (التابع لوزارة الدفاع الروسية)، في بيان، إن الغارات الروسية مكنت قوات الجيش السوري من صد هجمات لمسلحين في المنطقة بنجاح، مشيرة إلى أن القوات الجوية الروسية دمرت آليات تابعة للمسلحين مزودة بأعيرة ثقيلة