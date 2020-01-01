تزامنا مع مجريات إدلب.. الناتو ينشر على "تويتر" فيديو بوسم "تركيا هي الناتو"

الخميس, 20 شباط 2020 الساعة 19:28 | سياسة, عالمي

تزامنا مع مجريات إدلب.. الناتو ينشر على

جهينة نيوز:

نشر حلف شمال الأطلسي "الناتو" على صفحته الرسمية في "تويتر"، مقطع فيديو يصور ما وصفه بطولات الجيش التركي، مع وقع الهجوم على مواقع للجيش السوري في إدلب من قبل فصائل مسلحة معارضة بدعم تركي.

وتظهر في الفيديو الطيار التركي إسرا أوزاتاي، وهي تتحدث عن الجيش التركي وسلاح الجو خاصة، وتاريخ انضمامه إلى الحلف، وفي نهاية الفيديو تتوسط أوزاتاي مجموعة من الشباب وهم يهتفون بصوت واحد "نحن الناتو".

وطالبت تركيا أكثر من مرة الناتو، بتقديم دعم جاد وملموس لوقف ما اسمته هجمات الجيش السوري على إدلب شمال في اشارة للحرب السورية على تنظيم جبهة النصرة الارهابي لتحرير ادلب و اعادة اهاليها الى بيوتهم.

المصدر: وكالات


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