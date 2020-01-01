على غرار السعودية .. تركيا طلبت من امريكا مضادات جوية من نوع باتريوت لـ"ردع" روسيا بإدلب

جهينة نيوز:

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصدر تركي في أنقرة، أن الأخيرة طلبت من الولايات المتحدة مضادات جوية من نوع باتريوت لـ"ردع" روسيا في إدلب, في مشهد يعيد للاذهان ذات الطلب السعودي من الولايات المتحدة لحماية المنشآت النفطية.

ونقلت الوكالة الامريكية عن مسؤول تركي رفيع المستوى قوله إن "تركيا طلبت من الولايات المتحدة نشر بطاريتين من منظومات "باتريوت" على حدودها الجنوبية لضمان حرية التصرف من أجل توجيه ضربات انتقامية، في حالة أي هجمات مستقبلية للقوات السورية المدعومة جويا من قبل روسيا".

وأوضح المصدر أنه في حالة نشر مضادات "باتريوت" الجوية في ولاية هطاي التركية، ستستطيع أنقرة استخدام مقاتلات F-16 ضد القوات الحكومية السورية في إدلب.

وأشار المسؤول إلى أن طلب نشر هذه المنظومات لا تقتضي تقديم تركيا أي تنازلات للولايات المتحدة.

لكن الوكالة ذكرت أن السفارة الأمريكية لدى أنقرة رفضت التعليق على هذا النبأ.

المصدر: وكالات