إصابة اثنين من المارة في انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المرجة بدمشق

الخميس, 20 شباط 2020 الساعة 17:20 | شؤون محلية, أخبار محلية

إصابة اثنين من المارة في انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المرجة بدمشق

جهينة نيوز:

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن انفجار العبوة الناسفة أدى إلى إصابة اثنين من المارة.

و يذكر انها ثالث عبوة ناسفة تنفجر في دمشق هذا الشهر بالتزامن مع التهديدات التركية اثر تحرير مناطق واسعة في محافظة ادلب و ريف حلب.

و بتاريخ و في الثامن عشر من الشهر الجاري أصيب 5 مدنيين بجروح أحدهم إصابته بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة وضعها إرهابيون بسيارة في منطقة باب مصلى بمدينة دمشق.

و وأصيب في العاشر من الشهر الجاري شخص بجروح بليغة وحروق نتيجة انفجار عبوة ناسفة لاصقة وضعها ارهابيون بسيارة “بيك اب” كانت مركونة خلف حديقة الجلاء بمنطقة المزة بدمشق.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا