إصابة اثنين من المارة في انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المرجة بدمشق

جهينة نيوز:

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن انفجار العبوة الناسفة أدى إلى إصابة اثنين من المارة.

و يذكر انها ثالث عبوة ناسفة تنفجر في دمشق هذا الشهر بالتزامن مع التهديدات التركية اثر تحرير مناطق واسعة في محافظة ادلب و ريف حلب.

و بتاريخ و في الثامن عشر من الشهر الجاري أصيب 5 مدنيين بجروح أحدهم إصابته بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة وضعها إرهابيون بسيارة في منطقة باب مصلى بمدينة دمشق.

و وأصيب في العاشر من الشهر الجاري شخص بجروح بليغة وحروق نتيجة انفجار عبوة ناسفة لاصقة وضعها ارهابيون بسيارة “بيك اب” كانت مركونة خلف حديقة الجلاء بمنطقة المزة بدمشق.