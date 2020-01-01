الجيش يتصدى لهجمات الارهابيين الذين يرتدون زي الجيش التركي على عدة محاور

جهينة نيوز:

تصدت وحدات الجيش العربي السوري لهجمات شنتها التنظيمات الإرهابية على عدة محاور من ريف إدلب الشرقي ولا سيما محور بلدة النيرب غرب مدينة سراقب وتواصل الوحدات استهداف محاور الهجمات والمناطق التي تنطلق منها.

وبحسب المعطيات الميدانية فقد شنت التنظيمات الإرهابية المدعومة من قبل النظام التركي وعلى رأسها تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي من خلال استخدام الكثافة النارية العالية عبر قذائف الهاون ومنصات إطلاق الصواريخ هجوما إرهابيا على محيط سراقب والنيرب وعدد من المواقع في داديخ وكفر بطيخ في ريف إدلب الشرقي.

هذا و رصدت وحدات الجيش أماكن إطلاق النيران ومحاور الهجوم ووجهت رمايات نارية مكثفة نحوها وتمكنت من تدمير عدة منصات هاون وراجمات صواريخ فيما تقدمت القوات إلى أطراف بلدة النيرب وتمكنت من دحر التنظيمات الإرهابية المهاجمة والقضاء على الموجة الأولى من الهجوم فيما واصلت وحدات الدعم الناري استهداف تحشيدات الإرهابيين والمدرعات التي يستخدمونها ودمرتها.

و ذكرت مصادر ميدانية ان الجماعات الارهابية التي تستخدم عربات قتالية تركية ترتدي زي الجيش التركي.

و وجه سلاح الطيران في الجيش العربي السوري عدة ضربات دقيقة ضد آليات الإرهابيين ومدرعاتهم على محاور الهجوم ولا سيما من اتجاه بلدة سرمين ودمرها وأفشل محاولات تقدم الإرهابيين على المحاور التي شنوا الهجوم باتجاهها.