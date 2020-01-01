العدل تعلن عن أسماء الخبراء الاختصاصيين المقبولين لدى الدوائر القضائية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة العدل، اليوم، عن أسماء الخبراء الاختصاصيين المقبولين لدى المحاكم والدوائر القضائية لأداء اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في كل من دمشق وريف دمشق والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة وحلب والحسكة ودير الزور وطرطوس واللاذقية.

وحددت الوزارة في إعلان لها موعد أداء اليمين القانونية في الفترة ما بين الثالث والعشرين من شباط الجاري وحتى الخامس من آذار، مشيرةً إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال صفحة الوزارة على فيس بوك أو موقع الوزارة الالكتروني.

وكانت الوزارة أعلنت عن بدء تقديم طلبات التسجيل في جدول الخبراء الاختصاصيين في أيلول العام الماضي.