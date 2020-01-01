لا موعد نهائيا للقمة الثلاثية حول سورية وهناك مشاورات مع تركيا وروسيا

جهينة نيوز:

أعلن مصدر في الخارجية الإيرانية عن عدم وجود تاريخ نهائي لقمة روسيا وإيران وتركيا، القمة الثلاثية حول سورية، مشيرا إلى سعي إيران مع روسيا وتركيا لعقدها في القريب العاجل.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال إن كانت تركيا قد وافقت على المشاركة: "نحن نعمل على الموضوع لعقد هذه القمة لكن حتى الآن لم يحدد تاريخ نهائي لعقد القمة".

وتابع المصدر "إيران تجري حاليا مشاورات وتسعى مع الأصدقاء الأتراك والروس لعقد هذه القمة في القريب العاجل".

وأوضح المصدر ردا على سؤال حول احتمالية تأجيل القمة إلى تاريخ آخر إذا لم يوافق الأتراك على المشاركة، قائلا: "هذا الأمر يعتمد على موافقة الأطراف الثلاثة تركيا وروسيا وإيران لكي تعقد القمة، وإذا لم يوافق أحد الاطراف على عقد القمة نحن لا نستطيع عقد القمة بمفردنا، لأنها قمة لثلاث دول ولا يمكن لروسيا وإيران فقط عقدها بمفردهما".

ولفت إلى أنه "إذا لم يوافق الأتراك في الوقت الراهن فنحن سوف ننتظر حتى يتم الاتفاق على تاريخ جديد بيننا وبين الأصدقاء الروس والأتراك لعقد القمة... لكن يجب أن تشارك الدول الثلاث.. إنها قمة ثلاثية".

من جانبه أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن التجهيزات لقمة روسيا وتركيا وإيران حول سورية جارية، مؤكدا على أنه لم يتم الاتفاق على الموعد بعد.