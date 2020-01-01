احتجاجات جديدة في لبنان للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاسبة الفاسدين

جهينة نيوز:

تجددت الاحتجاجات في بعض المناطق اللبنانية، اليوم، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاسبة الفاسدين، حيث نفّذ مجموعة أشخاص، وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة السويسرية في بيروت للمطالبة بفتح ملفات مهربي الأموال من سياسيين وتجار إلى المصارف السويسرية والعمل على استعادتها.

كما تجمع عدد من المحتجين أمام وزارة الاقتصاد في بيروت للمطالبة بتفعيل الرقابة وحماية المستهلك في ظل ارتفاع الأسعار، فيما نفذ محتجون أيضاً اعتصاماً أمام سنترال الميناء ومركز أوجيرو في طرابلس شمال لبنان احتجاجاً على قطع خطوط الهاتف وتردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.