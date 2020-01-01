احتجاجات جديدة في لبنان للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاسبة الفاسدين

الخميس, 20 شباط 2020 الساعة 14:53 | سياسة, عربي

احتجاجات جديدة في لبنان للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاسبة الفاسدين

جهينة نيوز:

تجددت الاحتجاجات في بعض المناطق اللبنانية، اليوم، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاسبة الفاسدين، حيث نفّذ مجموعة أشخاص، وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة السويسرية في بيروت للمطالبة بفتح ملفات مهربي الأموال من سياسيين وتجار إلى المصارف السويسرية والعمل على استعادتها.

كما تجمع عدد من المحتجين أمام وزارة الاقتصاد في بيروت للمطالبة بتفعيل الرقابة وحماية المستهلك في ظل ارتفاع الأسعار، فيما نفذ محتجون أيضاً اعتصاماً أمام سنترال الميناء ومركز أوجيرو في طرابلس شمال لبنان احتجاجاً على قطع خطوط الهاتف وتردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا