عدد من الأهالي يتفقدون منازلهم في بلدتي حيان وحريتان المحررتين من الإرهاب

جهينة نيوز:

يفقد عدد من العائلات منازلهم في بلدتي حيان وحريتان بريف حلب الشمالي الغربي بعد تحرير الجيش العربي السوري البلدتين من الإرهاب، تمهيداً للعودة إليها بعد استكمال الجهات الخدمية أعمال تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة فيهما، وذلك بالتزامن مع قيام الجهات المعنية بإزالة السواتر الترابية والحواجز الإسمنتية التي خلفها الإرهابيون لتأمين الدخول الآمن للأهالي وذلك بعد انتهاء وحدات الهندسة من عمليات التمشيط وتفكيك الألغام والمفخخات.

وعبّر عدد من الأهالي عن شكرهم للجيش العربي السوري الذي قدم التضحيات الجسام في سبيل إعادة الأمن والأمان وتحرير المنطقة من التنظيمات الإرهابية التي ارتكبت أبشع الجرائم بحقهم ونهبت ممتلكاتهم، مشيرين إلى أنّ الجهات المعنية قامت بتأمين جميع مستلزماتهم وتسهيل عملية وصولهم بيسر وأمان.

وأشار عدد ممن بقوا في بلدة حريتان إلى الوضع المأساوي أثناء انتشار المجموعات الإرهابية والتي عملت على تدمير المدارس والوحدة الإرشادية الزراعية والمستوصف الطبي والبنى التحتية والموافق العامة في البلدة.