الجيش السوري يدمّر عربات للجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه النيرب

جهينة نيوز:

أفاد مصدر عسكري، اليوم، بأنّ الجيش العربي السوري دمّر عدداً من آليات الجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه قرية النيرب، بشمال غرب سورية.

وكانت وسائل إعلام قالت إن المدفعية التركية تقصف مواقع للجيش السوري تمهيداً لتقدم دبابات تركية في إدلب.

من جهة أخرى، قال مصدر عسكري إن التنظيمات الإرهابية تشنّ هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش العربي السوري في سراقب والنيرب بدعم من الجيش التركي.

يأتي ذلك، غداة تأكيد الرئيس التركي رجب أردوغان أن العملية العسكرية التركية في إدلب باتت وشيكة، بينما أعلن الجيش التركي عن مناطق عسكرية على الحدود مع محافظة إدلب السورية، يحظر على الصحفيين والمدنيين دخولها.