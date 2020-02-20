جهينة نيوز:

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mahran abu fakher <mahransana6@gmail.com>

الخميس 20/02/20 01:04 م

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"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى الصين

جهينة نيوز:

قررت شركة "مصر للطيران" الناقل الجوي الوطني في مصر إعادة فتح خط جوي مع الصين، وذلك بعد إيقافه منذ مطلع الشهر الجاري بسبب خطر فيروس "كورونا" المستجد.

وجاء في بيان الشركة اليوم الخميس: "قررت شركة مصر للطيران تشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس على خط سير القاهرة - بكين - غوانزو، والعودة غوانزو- بكين - القاهرة، اعتبارا من 27 شباط الجاري، نظرا لوجود طلب للسفر في الاتجاهين من وإلى جمهورية الصين الشعبية".

وأوضحت الشركة أنها "تدرس زيادة الرحلات إلى المدن الصينية حسب الطلب".

وكانت شركة "مصر للطيران"، قررت يوم الخميس 30 كانون الثاني الماضي، تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية.

وقال الشركة في بيان لها، إنه سيتم تعليق رحلات هانزو اعتبارا من أول شباط المقبل، وإلى بكين وغوانزو اعتبارا من يوم 4 شباط، وذلك لحين إشعار آخر، مضيفة أن ذلك يأتي لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي ظهر في الصين وانتشاره في أكثر من دولة، وذلك حفاظا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، في وقت سابق، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا، وأن عدد االمصابين وصل إلى 74 ألف و576 حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16155 ألف شخص بعد معالجتهم.