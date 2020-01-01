تحسباً لظهوره.. الزراعة تجهز غرفة عمليات خاصة بمكافحة الجراد

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الزراعة تجهيز غرفة عمليات خاصة بمكافحة حشرة الجراد الصحراوي التي تهدد المنطقة في هذه الأوقات من العام وتزويد المحافظات بمعدات إضافية وأدوات مكافحة ومبيدات تحسباً لظهور أي أسراب في سورية.

وبيّن مدير الوقاية في وزارة الزراعة المهندس فهر المشرف أنّ مناطق تكاثر الجراد تتركز على ساحل القرن الأفريقي وينتشر الآن بأسراب كبيرة في أثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان باتجاه دول إفريقية أخرى حيث تصل أعداد بعض الأسراب إلى 150 مليون جرادة وهناك أسراب هاجرت إلى السعودية واليمن وأجزاء من إيران وتتم مكافحتها في الهند والباكستان.

وأوضح المشرف أنه منذ نحو 25 عاماً لم تشهد هذه المناطق مثل هذه الأسراب التي بات وضعها محرجاً ومطلوب فيه التأهب نتيجة خطورة هذا النوع من الجراد، مشيراً إلى أن الأجواء التي تسود الآن تحد من وصولها إلى سورية، لكن مع ذلك تم الاستعداد لتفادي وصول الجراد.

يذكر أن سورية لم تتعرض لغزو أسراب جراد مؤثر على المزروعات والغطاء النباتي منذ عام 1964 حيث كانت المرة الأخيرة وقد منعت العام الماضي الظروف الجوية الباردة نسبياً والرياح الجراد الصحراوي من دخول الأراضي السورية.