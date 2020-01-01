هل تناول مارادونا المخدرات خلال مواجهة فريقه أمام "إيسغريما"؟

جهينة نيوز:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثيراً للأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، مدرب نادي خيمناسيا، وذلك خلال متابعته لمباراة فريقه أمام "إيسغريما" ضمن الدوري الأرجنتيني.

ويظهر مارادونا في الفيديو، وهو جالس على مقاعد البدلاء، قبل أن يأتي إليه أحد أفراد الطاقم (على ما يبدو طبيب الفريق)، ليسلمه مادة بيضاء غريبة، ثم ناوله قارورة مياه.

والمثير أن طاقم التدريب ارتبك وحاول أحد أفراده حجب الرؤية عمّا يفعله مارادونا، حيث وقف من مكانه وتظاهر بأنه يتابع المباراة عن كثب.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتكهنوا بأن تكون المادة التي تناولها مارادونا عبارة عن مخدرات، لكن صحيفة صحيفة محلية أماطت اللثام عن اللقطة، حيث أكدت أن مارادونا أخذ دواء لخفض الضغط، لأنه كان متوتراً جداً خلال المباراة، وقام أحد مساعديه بتغطيته حتى لا يقلق المشجعون على صحة مدربهم، لتنتهي المواجهة بخسارة خيمناسيا بهدف من دون رد.