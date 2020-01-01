بعد الفضيحة.. أول استقالة في إدارة برشلونة

جهينة نيوز:

ذكرت وسائل إعلام محلية أنّ المدير المالي لنادي برشلونة، مونتسيرات فونت، استقال من منصبه، في ظل تعاقد النادي مع شركة لتشويه سمعة رموزه وتحسين صورة رئيس النادي، مبينة أن فونت استقال من منصبه بسبب الجدل والتوترات التي شهدها النادي خلال الساعات القليلة الماضية حول خزينته المالية، متنصلاً من المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقه.

وكشفت هذه الوسائل أن فونت كان على خلاف تام ولم يوافق على كيفية إدارة النادي في المجال الاقتصادي والأساليب الاستراتيجية الأخيرة المقترحة بتوجيه من شركة "شرودرز بي إل سي" البريطانية.

وأوضحت أنه وفي ظل الضغوط التي واجهها فونت في منصبه وعدم موافقته على سياسة الإدارة التي يرأسها جوسيب ماريا بارتوميو، قرر تقديم استقالته، التي ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من أول شهر آذار المقبل.