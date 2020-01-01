إنكلترا تطرح عملة نقدية مصنوعة من البوليمير وصعبة التزوير

جهينة نيوز:

في عام 2016 أصدر بنك إنكلترا ورقة نقدية من فئة الـ5 جنيه إسترليني، تحتوي على صورة رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل (1874-1965)، وفي عام 2017 تم طرح ورقة نقدية من فئة الـ10 جنيه إسترليني، تتضمن صورة الكاتب جين أوستن (1775-1817)، واليوم يطرح البنك ورقة جديدة ثالثة مصنوعة من مادة البوليمير من فئة 20 جنيه إسترليني (25.9 دولاراً)، ووصفها بأنها أكثر الأوراق النقدية أماناً على الإطلاق، أي صعبة التزوير.

وتم طرح حوالي 2 مليار ورقة نقدية من فئة الـ20 جنيه إسترليني، والورقة الجديدة مصنوعة من مادة البوليمير، وتحتوي على صورة للفنان البريطاني ويليام تيرنر (1775-1851).

وقالت رئيسة صندوق بنك إنكلترا المركزي، سارة جون: إصدار ورقة 20 جنيه إسترليني من مادة البوليمير يعد خطوة مهمة في مجال مكافحة الأوراق النقدية المزيفة.

ووفقاً للبنك فإنّ الورقة الجديدة تعدّ أكثر الأوراق النقدية صعوبة في التزوير بين الأوراق النقدية البريطانية، حيث تحتوي على صورة ثلاثية الأبعاد وتمت طباعتها بلونين.