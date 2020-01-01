تركيا: تقارب مع روسيا في المحادثات حول سورية لكن ليس وفق المطلوب

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن هناك تقارباً مع روسيا في المحادثات حول الوضع في سوريا، لكن ليس على المستوى المطلوب، منوهاً بأنه سيتم تكثيف هذه المحادثات بشأن إدلب، من دون أن يوضح ماهو المستوى الذي قد يرضي دولة اعتدت على سيادة دولة أخرى وهجرت أبناءها ودعمت الإرهابيين بكل أنواع السلاح.

وأضاف أوغلو في مقابلة تلفزيونية: أبلغنا الجانب الروسي أفكارنا، والاتصالات ستستمر، لم نصل إلى النقطة التي نريدها بعد، روسيا لم تفرض علينا خريطة الواقع الميداني في إدلب، بل تبادلنا الأوراق التي توضح مواقعنا .. وهناك لقاء مرتقب بين الرئيسين التركي والروسي.

وتابع قائلاً: رئيس الجمهورية أردوغان هو من يتخذ القرارات بشأن إدلب وفق التطورات في الميدان، متجاهلاً أن رئيسه هو من تسبب بهذه الكارثة إشباعاً لطمعه الاستعماري وجوعه للدماء.

وأشار الوزير إلى أن إدلب تشهد أسوأ كارثة إنسانية، مؤكداً أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة لوقفها، موضحاً: إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتقرب منّا بسبب خلافاتنا مع روسيا، فإننا نشكك في مصداقيتها.

وكانت روسيا وتركيا أكدتا في ختام الجولة الثانية من محادثاتهما حول الوضع في محافظة إدلب السورية، التزامهما بالاتفاقات الموقعة حول إجراءات وقف التصعيد في منطقة إدلب، كما أكد البيان الختامي للبلدين في ختام المباحثات التي استمرت يومي 17 و18 شباط الجاري، أهمية دفع العملية السياسية في سورية بأيدي السوريين أنفسهم الذين يجب أن يقودوا جهود التسوية وينفذوها