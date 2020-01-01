زاسبكين: موسكو متمسكة بتفاهمات سوتشي ومسار أستانا حول سورية

جهينة نيوز:

أكد سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسبكين أن الاستفزازات المتكررة من قبل التنظيمات الإرهابية في سورية جعلت القضاء على الإرهاب أولوية.

وخلال ندوة حوارية في بيروت، أمس، أشار زاسبكين إلى أن بلاده لا تزال متمسكة بتفاهمات سوتشي وبمسار أستانا حول سورية، لافتاً إلى أن هذه المرحلة حساسة جداً لذلك هناك مشاورات بين الأطراف المعنية حيال تطورات الوضع.

وفي الشأن اللبناني، قال زاسبكين: نريد أن يكون هناك مناخ مناسب للحكومة حتى تستطيع العمل لأن غير ذلك ليس مطروحاً الآن وأن تكون فترة للعمل الفعلي من دون أي إملاءات.