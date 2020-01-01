عض منافسه في مكان حساس فأوقف عن اللعب خمس سنوات!

جهينة نيوز:

تعرض لاعب في دوري فرنسي لكرة القدم للهواة للإيقاف لمدة 5 سنوات بسبب مشاجرة عنيفة بعد مباراة بين فريقي "تيرڤيل" و"سويتريتش".

واعتدى لاعب من فريق "سويتريتش" على أحد لاعبي الخصم وقام بعضه في مكان حساس من الجسد مما تسبب في إصابته بجروح بالغة، ووقع ذلك بعد مشادة كلامية بين اللاعبين في موقف السيارات الخاص بالإستاد.

ونقلت صحيفة "Le Républicain Lorrain" عن رئيس المقاطعة موزيل إيمانويل سالين، قوله: "نظرا لكون الواقعة فردية من نوعها، فقد استعانت اللجنة التأديبية بخبراء يمكنهم تقديم تقييم صحيح للحادثة".

وأصدرت الهيئة التأديبية الواقعة في مدينة مرسيليا الفرنسية حكمها بإيقاف لاعب فريق سويتريتش لمدة 5 سنوات مع فرض غرامة مادية على ناديه قدرها 200 يورو وخصم نقطتين من رصيد النادي.

كما تم إيقاف لاعب فريق تروفيل المعتدى عليه لمدة 6 أشهر بسبب الشجار وتغريم ناديه أيضا وخصم نقطتين.