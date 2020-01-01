إطلاق نار بألمانيا يودي بحياة 8 أشخاص واصابة 5 آخرين

جهينة نيوز:

قالت وسائل إعلام ألمانية إن حادث إطلاق نار وقع في مدينة "هاناو" غربى المانيا في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين.

وبحسب هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله"، وقع إطلاق النار في ميدان عام، وتبحث السلطات حاليا عن المشتبه بهم، الذين قيل إنهم فروا من مكان الحادث.

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية، أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب 5 آخرون.

وقالت مصادر بالشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، إن إطلاق النار وقع في مقهيين لشرب "الشيشه" في منطقتين مختلفتين من المدينة.

هاناو هي مدينة يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة في ولاية هيسن، على بعد حوالي (25 كيلومترا - 15 ميلا) شرق مدينة فرانكفورت.