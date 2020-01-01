انقطاع الكهرباء يغير بمواصفات الأقطان في محلج الوليد بحمص

جهينة نيوز:

بين مدير محلج الوليد ماهر عساف لـ«الوطن» أن المحلج استلم كمية تقدر بنحو 15.5 ألف طن من مادة القطن المحبوب خلال موسم 2019 – 2020 وحتى تاريخه، منوهاً بأن المحلج سيعمل على استجرار نحو 16 ألف طن من الأقطان خلال هذا الموسم، محققا نسبة زيادة بالاستجرار بلغت نحو 23 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى أن المحلج أنتج من الأقطان المحلوجة منذ بداية الموسم خلال 3 أشهر ما يزيد عن 11.5 ألف بالة بكمية تقدر بنحو 2100 طن، وأكثر من 3500 طن من بذور القطن الصناعي بعدد أكياس وصلت إلى 775 كيساً، وبلغت الكمية الإجمالية للنواتج الإجمالية من (الموتس والغبرة الخشنة والغبرة الناعمة) نحو 438 طناً، لافتاً إلى أنه تم توريد كمية 1600 طن بالة إلى معامل الغزل والنسيج وكمية 1661 طن من بذور القطن الصناعي إلى معمل سكر حمص حتى تاريخه، على حين تم بيع كمية 230 طناً من النواتج الثانوية إلى مربي الثروة الحيوانية بقيمة 15.5 مليون ليرة سورية.

وأكد عساف أن فرع المؤسسة بحمص يعاني مشكلة الانقطاع المتكرر والمستمر للتيار الكهربائي، التي تؤثر في العملية الإنتاجية من جهة وفي تغيير مواصفات الأقطان نتيجة لطول مدة التخزين وعدم تصنيعها.

الجدير بالذكر أن المحور الشمالي لمدينة حمص يحوي 5 شركات للقطاع العام هي معامل (المحالج والألبان والسكر والمطاحن والغزل والنسيج) وجميعها تعاني الترددية وانقطاع التيار الكهربائي عنها لساعات طويلة، وهو ما يؤثر سلباً في العملية الإنتاجية وفي معدات تلك المعامل.