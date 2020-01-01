بسقف 100 مليون ليرة.. قرض عقاري من التجاري السوري قريباً

جهينة نيوز:

أعلن المصرف التجاري السوري عن موافقة من مجلس النقد والتسليف على منح قرض عقاري لشراء متجر أو مسكن بمبلغ حده الأعلى 100 مليون ليرة سورية.

المصرف وفي بيان له أشار إلى أن القرض العقاري الذي سيمنحه المصرف يغطي 60 بالمئة من قيمة العقار بضمانة العقار نفسه، مشيراً إلى أن هذا القرض سيتم طرحه بعد إعداد البرامج الإلكترونية الخاصة به بشروط ميسرة يتم الإعلان عنها قريباً.

وكان التجاري السوري أعلن في تشرين الثاني العام الماضي عن قرض لتمويل أبنية متعددة الطوابق ووحدات سكنية يتيح فرصة التمويل لإنشاء بناء متعدد الطوابق على أرض معدة للبناء، حيث يمول المصرف 50 % من قيمة هذا المشروع.