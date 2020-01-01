عدد وفيات "كورونا" في الصين ترتفع ل 2118.. ووفاة أول حالتين من ركاب السفينة "دايموند برنسيس" في اليابان

جهينة نيوز:

أعلنت اليابان اليوم الخميس وفاة أول حالتين مصابتين بفيروس كورونا من ركاب السفينة "دايموند برنسيس".

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الخميس، وفاة اثنين من ركاب السفينة السياحية دايموند برنسيس، الموبوءة بفيروس كورونا والتي خضعت للحجر الصحي في اليابان.

ونقلت الهيئة عن مصدر بالحكومة، لم تكشف عن هويته، إن الراكبين هما رجل وامرأة في الثمانينيات من العمر.

وأكدت السفارة الروسية في اليابان، أن الشخصين ليسا من مواطني روسيا.

كان المئات من ركاب السفينة بدأوا في النزول من السفينة، أمس يوم الأربعاء، بعد إبقائهم على متنها لأكثر من أسبوعين قيد الحجر صحي.

السلطات اليابانية أعلنت، الأربعاء، ظهور 79 حالة إصابة جديدة على متن السفينة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 620، وهو ما يزيد بكثير عن نصف حالات الإصابة المعروفة خارج البر الرئيسي الصيني.

وفي الصين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا.

وأضافت أن عدد االمصابين وصل إلى 74 ألف و576 حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16155 ألف شخص بعد معالجتهم .

وترسو السفينة السياحية دايموند برنسيس التي تفشى فيروس كورونا بين ركابها في يوكوهاما، بالقرب من طوكيو، وفرض عليها الحجر الصحي في الثالث من شباط وكان على متنها حينها 3700 هم الركاب وأفراد الطاقم، نصفهم يابانيين