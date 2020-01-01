أبراج الخميس 20 شباط مع سمر عمران

جهينة- خاص:

مولود 20 شباط: شخص حنون يمكن الاعتماد عليه.. يحب الطبيعة عنيد وتتمسك أصدقائك وتبرع في الترفيه وتحتل الأسرة الأولوية لديه.. شريك مخلص ومتعدد الوجوه ويتأقلم بصورة مذهلة.

الشهور القادمة تحمل لك دعماً متواصلاً وتكسب قضية ومسؤولية مهمة وفي شهور الصيف نجومية وانتقال إلى بيت جديد في الخريف تحديد مواقف أو مكاسب مالية.

الحمل:

تركيز على العمل والأضواء عليك.. ابق حذراً من تحدي وتوتر وأصلح أوضاعك وجرب أن تتراجع عن قرار أو ترضي الأكثرية.. في المساء ستكون الفرص إيجابية.. تفاءل بالخير لأن الظروف القادمة واعدة جداً.

الثور:

نهار جيد لك.. قد تجد نفسك بمواقع مهمة وتنهي نهارك بشكل جيد قد تكون سفر أو اتصالات.. وتجد حلولاً ومقابلات ناجحة في المساء مرحلة متعبة وتتحمل المسؤوليات والأيام القادمة مهمة وصعبة وقد تثبت جدارتك.. انتبه لصحتك أيضاً.

الجوزاء:

نهار يحمل لك فرصة مالية مشتركة وبعض التغييرات يجب أن تقيّم أعمالك المالية وتبحث عن تعزيز صلات القربى والروابط ابق جريئاً قد تفكر بسفر أو تستقبل الزوار أو تنهي أوراق عمل.. في المساء ستتخطى أي عقبة.

السرطان:

لاتتورّط بخلافات مع الشركاء وجرّب أن تعترف للشريك بسر ما وستجده يدعمك ويقف إلى جانبك.. في المساء تعيد النظر بفواتير أو قرض أو تغيير.

الأسد:

مواجهات والوقت ضيق ومقيد حتى تنهي أعمالك المتراكمة جرّب ألّا تضيع الوقت وألا تعاند في المواقف.. انتبه من الإهمال وانتبه لصحتك ومن التوتر تطلب المساعدة وتستفد من الشراكة في المساء.

العذراء:

نهار للحظ وتتفاجأ بالدعم وتهتم بما لديك من مواهب وطاقات.. الظروف تعطيك أمور جميلة وجذب للطرف الآخر وتفرح لمصالحة أو تسوية .. في المساء عمل كثير وفي الصباح تستيقظ باكراً.

الميزان:

الأضواء عليك حتى يكتشفوا أخطاءك ونقاط ضعفك.. مسؤولية عائلية طارقة.. يوم مزعج لكن خصص وقتاً لعائلتك وكن عنصراً ايجابياً وقدّم المساعدة.. في المساء وغداً الحظوظ لك.

العقرب:

يوم فيه تنقل قصير وموعد أو لقاء مهم.. ابق هادئاً وواضحاً في الكلام والمساء وكن متيقظاً بسبب خطأ أو عطل أو أمر عائلي.

القوس:

نهار جيد على صعيد الفرص المالية، نقاش مالي أو استرداد دين.. حافظ على استقرارك المالي.. في المساء القمر في برج الدلو لذلك تسمع خبراً جميلاً وتطمئن الخواطر وقد يكون لديك استقبال وحركة تواصل.

الجدي:

القمر لديك سرعة بديهة واستيعاب.. مشروع جديد وفي المساء تجني ربحاً في اليومين القادمين على صعيد المال.

الدلو:

خذ نفساً طويلاً.. الفترة فيها ركود وانتبه من التقصير وخيبة الأمل.. وفي المساء تتحضّر ليوم جميل وتشتد الحيوية والحماس وتنطلق لعمل متجدد.

الحوت:

نهار جيد وتتلقى خبر وتجدد معارفك وصداقاتك وتساهم بلقاء عاطفي وتكسب قضية.. في المساء ظرف طارئ قد تتعرض للظلم.. انتبه من ارتكاب الهفوات مساءً.