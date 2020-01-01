لأول مرة... اكتشاف أكسجين خارج مجرتنا

جهينة نيوز:

اكتشف علماء فلك لأول مرة وجود أكسجين خارج مجرة "درب التبانة"، في مجرة غريبة بعيدة ملايين السنين الضوئية عن كوكبنا.

عثر العلماء على أكسجين في مجرة تدعى Markarian 231، تمتاز بنواتها "المشرقة للغاية".

وأشار علماء من أكاديمية العلوم الصينية إلى أنه تم اكتشاف انبعاثات أكسجين في مجرة خارجية لأول مرة.

وتبعد المجرة المعنية 561 مليون سنة ضوئية عن الأرض، وهي مجرة نشطة بشكل خاص حيث تشكل نجوما جديدة بمعدل يزيد عن 100 كتلة في السنة.

واستخدم فريق العلماء التلسكوب اللاسلكي IRAM 30-metre radio telescope في إسبانيا، لمراقبة المجرة على مدار أربعة أيام.

ومن المقرر أن تعمل فرق أخرى من العلماء على التحقق من النتائج الدالة على الأكسجين، وإذا تم التأكد منها، فإنه بالإمكان معرفة المزيد حول كيفية عمل المجرات.

وأكد العلماء أن وجود الأكسجين ليس دليلا على وجود حياة غريبة، مع وجود احتمالات تفيد أن أشكال الحياة الغريبة قد لا تحتاج إلى أكسجين.