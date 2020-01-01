بالفيديو.. مندوب سوريا لنظيره التركي في مجلس الأمن.. نظام أردوغان إرهابي

جهينة نيوز:

نشب تلاسن حاد في جلسة مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، بين مندوبي سوريا وتركيا، في الجلسة التي شهدت مناقشات بشأن أحداث إدلب.

و قال مندوب سوريا الدائم بالإنابة في مجلس الأمن، لؤي فلوح، كيف يمكن أن يدعي ممثل نظام أردوغان الإرهابي ، القاتل ، المجرم ، المعتدي ، السارق حرصه على الشعب السوري .

من جهته أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده ستواصل دعم الحكومة الشرعية في سوريا في حربها ضد الإرهاب.

وأشار نيبينزيا إلى أن التهديد الإرهابي عاد إلى الظهور في شرق سوريا، الذي يخضع لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها وقال "يجب التوقف عن حماية المسلحين. إن توفير الغطاء السياسي للإرهابيين وتصويرهم على أنهم ثوار، وإجبار الحكومة السورية على التفاوض معهم لن يجدي".

وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "لن نتوقف عن مساندة الحكومة الشرعية في سوريا، التي تخوض حربا ضد الإرهاب الدولي".