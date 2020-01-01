انتقد ايضاً تل ابيب .. ساندرز: السعودية بلطجية و سفاحون

جهينة نيوز:

وصف المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الاميركية، بيرني ساندرز، حكام السعودية بانهم "بلطجية سفاحون"، ووجه انتقادات لاذعة لحكام تل ابيب والرياض.

وفي مقابلة اجرتها معه قناة سي سي ان، انتقد المرشح الديمقراطي ساندرز، سياسات السعودية، ووصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بانه "ديكتاتور ملياردير"، وحكومة رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، بانه "عنصرية".

وقال : لسنوات عديدة كنا ندعم السعودية ، حليفتنا الاستثنائية، المشكلة الوحيدة هو ان الاشخاص الذين يحكمون هذا البلد هم "بلطجية سفاحون".

واضاف سيناتور ولاية فيرمونت: بدلاً من أن تكون علاقتنا حميمة وودية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ينبغي على واشنطن أن تسعى جاهدة لإيجاد حل للخلافات بين السعودية وايران من أجل إحلال السلام في غرب آسيا.

وقال ساندرز: يمكننا أن نجمع السعوديين والإيرانيين ونخبرهم أننا كشعب سأمنا من انفاق تريليونات الدولارات على الحروب التي لا تنتهي، ويتعين عليهم اتخاذ إجراءات لجعل الأمور أفضل لأنفسهم ولدينا الموارد اللازمة للمساعدة في تحقيق ذلك.

واضاف السيناتور الاميركي الذي فاز في الانتخابات الحزبية التمهيدية في ولايتي آيوا ونيوهمبشاير، أن على الولايات المتحدة لا تجاهل احتياجات الفلسطينيين بينما تدعم الكيان الصهيوني.

وتابع قائلا: يجب على اميركا حماية استقلال وأمن المواطنين الإسرائيليين دون دعم "الحكومة العنصرية اليمينية" الموجودة حاليا في "إسرائيل".

واشار الى الازمة الانسانية في غزة ووصول معدل البطالة فيها الى 70 %، وقال: "يجب أن تجمع السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين تحت لواء العدالة، لدينا القدرة للقيام بذلك. لا يمكننا أن نكون فقط مناصرين لإسرائيل ونتجاهل احتياجات الشعب الفلسطيني. علينا أن نهتم بالجانبين.

وكان ساندرز قد شارك في الانتخابات الرئاسية الاميركية عام 2016 وفاز على منافسته "هيلاري كلينتون" في انتخابات الحزب الديمقراطي، لكن اصوات الوكلاء الحياديين اخرجته من المنافسة.