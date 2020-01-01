ايران ..نتائج الفحوص الأولية تؤكد اصابة شخصين بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلن مدير العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة الايرانية ان نتائج الفحوص الاولية تؤكد اصابة شخصين بفيروس كورونا بمدينة قم جنوب العاصمة طهران.

وقال كيانوش جهانبور في تصريح صحفي الیوم الاربعاء: ان الفحوص الاولية للعينات المرسلة لحالتين مشتبه باصابتهما بفيروس كورونا الجديد، كانت ايجابية، وتجري فحوصات لاحقة للتحقق من صحة القضية، وسيتم نشر نتائجها حالما تصبح جاهزة.

واضاف جهانبور: انه في اليومين الماضيين ، تم الإبلاغ عن حالات مشتبه فيها لفيروس كورونا في مدينة قم، وعند استلام تقرير، تمركزت فرق تحديد وإدارة الأمراض المعدية وفرق الاستجابة السريعة في مدينة قم.

قال، انه وفقا للبروتوكولات الحالية ، تم عزل الأفراد المشتبه فيهم وجرى اخذ عينات مختبرية، وتقرير المختبر المرجعي اثبت نتائج الفحوص الأولية لحالتين يشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا، كما تم الإبلاغ عن بعض حالات الأنفلونزا من نوع B.