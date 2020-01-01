استشهاد اثنين من موظفي منظمة أوكسفام بنيران مسلحين في بلدة اليادودة بريف درعا

جهينة نيوز:

استشهد اثنان من العاملين السوريين لدى منظمة أوكسفام الدولية وأصيب أحد المتطوعين فيها جراء اعتداء مسلحين مجهولين عليهم بأسلحة خفيفة عند بلدة اليادودة في ريف درعا الغربي.

وأفاد مصدر في مشفى درعا الوطني باستشهاد اثنين من موظفي منظمة أوكسفام الدولية وإصابة أحد المتطوعين لديها بدرعا بعد تعرضهم لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من قبل مسلحين مجهولين أثناء توجه الفريق إلى مدينة نوى للقيام بمهمة للكشف الحسي على مدارسها.

يشار إلى أن منظمة أوكسفام الدولية تعمل بالتنسيق مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا لتنفيذ مشروعات تخص الجانب الخدمي