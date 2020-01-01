نيبينزيا: محاولات ارغام سوريا على مفاوضة الإرهابيين في إدلب لن تنجح

جهينة نيوز:

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن محاولات إجبار الحكومة السورية على التفاوض مع الإرهابيين في إدلب، لن تنجح.

و قال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن لبحث الوضع في سوريا، أن موسكو لن تتوقف عن دعم الحكومة السورية في حربها المشروعة على الإرهاب.

وشدد على ضرورة أن تتوقف بعض الدول عن تقديم الدعم والسلاح للتنظيمات الإرهابية الناشطة في سوريا وبينها "هيئة تحرير الشام" المعروفة سابقا بـ"جبهة النصرة" والمدرجة في قائمة الإرهاب الدولية.

وأضاف: "لقد سمعنا مؤخرا تصريحا عن المسؤول الأمريكي الرفيع جيمس جيفري (المبعوث الأمريكي الى الجماعات الارهابية في سوريا) أن "هيئة تحرير الشام"، تنظيم قابل للتفاوض معه، لكن نود التأكيد أن محاولات توفير الغطاء السياسي للإرهابيين، وإرغام الحكومة السورية على التفاوض معهم، ستبوء بالفشل".

و أكد على ضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب في سورية حتى القضاء عليه بشكل نهائي ومشدااً على انه يجب بسط سيطرة الدولة السورية على كامل أراضيها.