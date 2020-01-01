انسحاب قوات احتلال تركية وإحراقها إحدى النقاط التي تركتها في تل تمر

جهينة نيوز:

قال مصدر مدني إن قوات الاحتلال التركية انسحبت ليل الثلاثاء من نقاطها في أحياء بلدة تل تمر شمال محافظة الحسكة وأحرقت إحدى النقاط التي تركتها.

وأكد المصدر بحسب ما نقلت عنه "RT" أن عناصر من القوات التركية الموجودة شمال شرقي سوريا، انسحبوا من نقاطهم في أحياء شبلية وسودة ومناجير في بلدة تل تمر مركز محافظة الحسكة أمس، وأحرقوا نقطة المناجير قبل انسحابهم.

وإذ لفت المصدر إلى أنها المرة الثانية التي تنسحب فيها قوات تركية من نقاط لها في المنطقة، خلال أسبوعين، رجح أن تكون هذه القوات تعيد نشر نقاطها في المنطقة.

واستبعد المصدر، أن تكون القوات التركية قد انسحبت إلى داخل الأراضي التركية، مشيرا إلى أنها تنسحب باتجاه مدينة رأس العين، على اعتبار أنها أكثر أمنا للجيش التركي.