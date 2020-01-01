وزير الدفاع الايراني: الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية اصيب بالتلف

جهينة نيوز:

أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن الصندوق الأسود لطائرة الركاب الأوكرانية قد أصيب بأضرار جسيمة وقد طلب من الصناعات الدفاعية بالمساعدة في إعادة ترميم الصندوق الأسود.

وعلى هامش اجتماع لمجلس الوزراء، صرّح العميد أمير حاتمي للصحفيين الأربعاء ، حول موقف وزارته من اعلان بعض الدول الأجنبية بإرسال قوات لتأمين أمن الخليج الفارسي، صرح، بان سياسة إيران بشأن الأمن الإقليمي والخليج الفارسي واضحة، فاننا نؤمن بأن أمن المنطقة يتحقق على أيدي دول الخليج الفارسي، وأن وجود أي عنصر أجنبي قد يمس بالأمن الأقليمي .

وأضاف وزير الدفاع “أوضحت لدول المنطقة والدول التي طلبت منا في بعض الأحيان التعليق على هذا الأمر، أنه لا ينبغي الشعور بالقلق إزاء أمن الخليج الفارسي والمنطقة في ظل التعاون بين دول المنطقة، لأن هذه الدول قادرة على حماية أمن المنطقة والخليج الفارسي بسهولة”.

المصدر: ارنا