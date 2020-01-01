حالتا طلاق تخص ملكة بريطانيا بعد زواج دام أكثر من 20 عاماً

جهينة نيوز:

اعتزم إيرل سنودون ابن شقيقة ملكة بريطانيا الطلاق من زوجته سيرينا بعد زواج دام 26 عاماً.

ويحتل الإيرل ديفيد أرمسترونج جونز المركز 21 في ترتيب ولاية العرش وله ابن وابنة من زوجته سيرينا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" عن متحدث باسم الزوجين قوله: إيرل وكونتيسة سنودون اتفقا ودياً على أن زواجهما بلغ نهايته ويعتزمان الطلاق، مضيفاً: يطلبان من الصحافة احترام خصوصيتهما وخصوصية أسرتهما.

وإيرل سنودون الذي يملك شركة لصنع الأثاث هو ابن شقيقة الملكة إليزابيث الأميرة مارجريت التي توفيت في عام 2002 ولورد سنودون الذي توفي في 2017 وهو رقم 21 في ترتيب ولاية العرش.

وجاء نبأ طلاقهما بعد أن شهدت الملكة بضعة أشهر عصيبة، فقد أدخل الأمير هاري حفيد الملكة وزوجته ميجان القصر في أزمة الشهر الماضي عندما أعلنا أنهما يريدان تقليص واجباتهما الرسمية، وقال هاري العام الماضي إنه شعر أن ميجان تتعرض لتنمر من بعض الصحف الشعبية البريطانية.

وفي الأسبوع الماضي أيضاً، أعلن بيتر فيليبس أكبر أحفاد الملكة وزوجته الكندية أوتم اعتزامهما الطلاق بعد زواج دام 12 عاماً.