تطبيقات على الهواتف الذكية تقوم بسرقتك

جهينة نيوز:

يقوم الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية بتحميل عدد من التطبيقات بغية تسهيل القيام ببعض الأعمال، إلا أن عددا من هذه التطبيقات تتطلب عند تحميلها أمورا خاصة بالمشترك تتعلق برقم الحساب البنكي والبريدي الإلكتروني.

ويقوم بعض تطبيقات الهواتف الذكية عند تحميلها بطلب عدد من الأمور الشخصية المتعلقة بالشخص الذي يقوم بتحميل هذه التطبيقات.

إلا أن الكثيرين يجهلون خطورة هذه التطبيقات التي حذر منها رئيس مختبر علوم الأدلة الجنائية الروسي، سيرغي نيكيتين، داعيا إلى عدم تحميلها، حيث تستطيع هذه التطبيقات الولوج لدفتر الهواتف الخاص

بالمشترك كتطبيق "GetContact"، بالإضافة لعدد من التطبيقات التي تدعي أنها لمكافحة الاتصالات المزعجة وغير المرغوب بها.

وأضاف الخبير بأن عددا من التطبيقات تقوم بإصدارها شركات مشهورة، تدعي بأنها لا تقوم بنقل البيانات، إلا أن هذه المعلومات تنتقل بشكل أو بآخر لطرف ثالث.

كما نصح الخبير بعدم تحميل التطبيقات التي يمكن من خلالها التحكم بالكمبيوتر باستخدام الهاتف الذكي، وغالبا ما يتم قرصنة هذه الحسابات للحصول على الحسابات المصرفية وبرامج أخرى.