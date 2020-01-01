واشنطن تعلن عن استعدادها للحوار مع طهران في أي وقت

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو اليوم الأربعاء إن واشنطن مستعدة لإجراء حوار مع إيران "في أي وقت" لكن على طهران أن تغير تصرفاتها بشكل "جوهري" وإن حملة الضغوط القصوى عليها ستستمر.

وأضاف بومبيو في تصريحات للصحفيين في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا قبيل التوجه إلى السعودية، "لسنا متعجلين، حملة الضغوط مستمرة. إنها ليست حملة ضغوط اقتصادية فقط... وإنما فرض عزلة من خلال الدبلوماسية أيضا"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية بعثت بعدة رسائل تطلب الحوار مع إيران.