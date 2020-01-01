الإمارات: أحداث إدلب تعكس غياب الدور العربي في المشهد السوري

جهينة نيوز:

وعي متأخر لبعض العرب تجاه الحرب على سورية، أو لربما تظاهر بالوعي المتأخر، لانعلم، فقد حذّر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، من خطورة التصعيد العسكري في إدلب، مشيراً إلى أنه يعكس غياب الدور العربي في المشهد السوري.

وذكر قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، اليوم: المتابع للمشهد السوري وما يجري في إدلب من مواجهات خطيرة يدرك أبعاد غياب الدور العربي، صراع مصالح يطال البشر والأرض تخوضه الدول وكأن العالم العربي مشاع أو فضاء لطموحها ولامتدادها الاستراتيجي.

وجاءت هذه الأقوال على خلفية التصعيد العسكري الذي شهدته إدلب مؤخراً بين الجيش العربي السوري والاحتلال التّركي