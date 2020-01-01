قوات القمع تقتحم قسم 4 في "ريمون" والاحتلال يفرج عن مدير تربية قلقيلية

جهينة نيوز:

اقتحمت قوات القمع ما تسمى "بالمتسادا واليّماز" قسم (4) في سجن "ريمون"، وأغلقت إدارة السجن كل الأقسام.

وأوضح نادي الأسير أنه وعلى الرغم من وجود اتفاق بين الأسرى والإدارة منذ سنوات يقضي بمنع دخول قوات "المتسادا" بشكل خاص، إلى غرف الأسرى، بما تُشكله هذه القوات من خطورة كبيرة على حياة الأسرى، لكن إدارة السجون تتعمد إدخالها، تحديداً مع تصاعد عمليات القمع منذ مطلع العام المنصرم، التي عدّت الأكثر عنفاً منذ أكثر من عشر سنوات.

وفي السياق ذاته، أصيب مواطن برصاص الاحتلال، ظهر اليوم، شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال مصدر طبي إن المصاب نقل من قرية خزاعة شرق خان يونس إلى المشفى الأوروبي ووصفت جراحه بالمتوسطة.

من جهة أخرى، أفرجت سلطات الاحتلال، ظهر اليوم، عن مدير عام مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية صالح ياسين بعد أن اعتقلته فجراً من منزله في بلدة بديا غرب سلفيت، وذلك بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته قبل أن تعتقله وتقتاده إلى جهة غير معلومة.