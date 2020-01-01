القبض على مجموعة من السارقين في بلودان وتقديم للقضاء

جهينة نيوز:

بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين إلى ناحية بلودان بريف دمشق عن سرقة منازلهم من قبل مجهولين بطريقة التسلل ليلاً .

ومن خلال المتابعة الحثيثة وتكثيف الدوريات والمراقبة اشتبهت إحدى دوريات مركز شرطة بلودان بأربعة أشخاص تم إلقاء القبض عليهم وإحضارهم إلى مركز الناحية وبالتحقيق معهم اعترفوا بسرقة عدد من المنازل ضمن البلدة المذكورة ، كما اعترفوا بقيامهم بسرقة مدرسة ابتدائية، وأن جميع سرقاتهم تتم ليلاً، مستغلين انقطاع التيار الكهربائي.

وذكرت وزارة الداخلية في منشورها على صفحتها على الـ"فيسبوك" أنه تم استرداد معظم المسروقات وتسليمها لأصحابها أصولاً، وأنه سيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص عن طريق فرع الأمن الجنائي بريف دمشق.