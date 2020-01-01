بعد إعادة تأهيلها.. وحدات للصناعات الريفية تعود للعمل بريف دمشق

جهينة نيوز:

بعد إعادة تأهيلها، باشرت أربع من وحدات الصناعات الريفية المتخصصة بحياكة السجاد العمل في ريف دمشق، ما يسهم حسب القائمين عليها في تأمين فرص عمل لعشرات السيدات ويحافظ على إحدى المهن التراثية.

وتتوزع الوحدات التي عادت للعمل بين قارة والمعضمية والرحيبة وحينة، بحسب مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق فاطمة رشيد التي أوضحت أن الوزارة أنهت أعمال إعادة التأهيل لهذه الوحدات وأطلقت العمل بها وتنفذ حالياً دورات تدريبية للراغبات بالعمل فيها مدتها 3 أشهر.

ولفتت رشيد إلى أنه بعد انتهاء فترة التدريب تمنح العاملات أجوراً حسب نظام إنتاج القطعة، مشيرةً إلى أن عدد المتدربات بالوحدات الأربع يصل إلى أكثر من 40 سيدة ولا يزال الباب مفتوحاً لمزيد من الراغبات بالعمل في هذا المجال.

وبينت رشيد أن إعادة تفعيل وحدات الصناعة الريفية لها دور إيجابي في تمكين المرأة الريفية اقتصادياً والحفاظ على حرفة صناعة السجاد كونها من الحرف التراثية العريقة.