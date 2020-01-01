انطلاق الجولة الـ14 من إياب الدوري الممتاز لكرة القدم

جهينة نيوز:

تنطلق، اليوم، منافسات الجولة الرابعة عشرة الأولى إيابا من الدوري الممتاز لكرة القدم بمباراتين من العيار الثقيل حيث يلتقي الجيش مع جاره الوحدة والوثبة مع الاتحاد.

ويشهد ملعب الجلاء في دمشق قمة كروية كبيرة ومثيرة بين الجيش رابع الترتيب مع الوحدة الوصيف وكلا الفريقين يسعى لكسب نقاط المباراة الثلاث فالوحدة يريد الفوز بهذه المباراة لسببين أولهما تقليص الفارق مع المتصدر تشرين وثانيهما لرفع معنويات اللاعبين من خلال فوزهم على الجيش بطل الموسم السابق أما الجيش فهو يخطط للفوز والعودة بقوة للمنافسة على اللقب الذي توج به في المواسم الأخيرة ويتسلح بقوة الروح القتالية للاعبيه وبخبرة مدربه رأفت محمد.

وفي حمص، تقام مباراة قمة ثانية بين الوثبة الثالث والاتحاد الخامس حيث يتطلع الأول لتعويض نزيف النقاط في المواجهات الأخيرة بعد تعادله مع حطين والطليعة وخسارته أمام الشرطة والكرامة بينما الاتحاد سيدخل إلى المباراة بطموح حصد النقاط الكاملة والعودة مجدداً للمربع الذهبي.

وتستكمل منافسات هذه الجولة، يوم الجمعة القادم، حيث يستضيف الطليعة العاشر حطين السادس على أرض الملعب البلدي بحماة.

وفي اللاذقية، يستضيف تشرين المتصدر النواعير صاحب المركز الثامن في مباراة يسعى فيها تشرين لتعزيز صدارته في حين يريد النواعير خطف الفوز لتحسين موقعه.

وفي بقية المباريات، يلتقي الشرطة مع جبلة في ملعب الفيحاء بدمشق والجزيرة مع الكرامة في ملعب تشرين والساحل مع الفتوة بطرطوس.

ويتصدر تشرين الترتيب برصيد 30 نقطة يليه الوحدة 25 نقطة والوثبة بـ 24 ثم الجيش بـ23 نقطة والاتحاد بـ22 نقطة وحطين بـ21نقطة ثم الشرطة والكرامة ولكل منهما 18 نقطة فالنواعير بـ16 نقطة والطليعة بـ14 نقطة والساحل والفتوة ولكل منهما 10 نقاط وجبلة بـ9 نقاط وأخيراً الجزيرة بـ5نقاط.