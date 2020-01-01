الجيش يؤمن خروج العائلات عبر الممر الإنساني غرب معرة النعمان

جهينة نيوز:

أمنت وحدات الجيش العربي السوري، اليوم، خروج عدد من العائلات قادمة من مناطق انتشار الإرهابيين في قرى جبل الزاوية عبر الممر الإنساني غرب بلدة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي إلى المناطق الآمنة التي حررها الجيش من الإرهاب بالتوازي مع تفقد عشرات الأسر من أهالي المعرة منازلها، تمهيداً للعودة إليها بعد تأهيل البنى الأساسية التي خربها الإرهاب.

وخرج العشرات من المواطنين جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، اليوم، من الممر الإنساني الذي يشرف عليه الجيش العربي السوري غرب مدينة معرة النعمان المحررة قادمين من مناطق انتشار الإرهابيين حيث استقبلتهم الجهات المعنية وقدمت لهم خدمات صحية وأغذية ريثما يتم نقلهم إلى بلداتهم وقراهم التي حررها الجيش من الإرهاب.

وأشار عدد من الخارجين عبر الممر الإنساني إلى أن الفضل بخروجهم من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية يعود للجيش العربي السوري الذي سطر أروع البطولات في تحرير ريف إدلب من الإرهاب، مشيرين إلى أن عناصر الجيش استقبلوهم وأمنوا لهم جميع الاحتياجات المطلوبة، ومؤكدين أنّه لولا دماء شهداء الجيش العربي السوري لما تحررت قراهم من رجس الإرهابيين الذين أذاقوهم الويلات، داعين جميع الأهالي الذين ما يزالون في مناطق انتشار الإرهابيين إلى كسر حاجز الخوف والتوجه للممر الإنساني.

من جهة أخرى، أمّنت الجهات المعنية في محافظة إدلب بالتعاون مع وحدات الجيش دخول عشرات العائلات من أهالي معرة النعمان قادمة من المناطق الآمنة لتفقد منازلها في المدينة، تمهيداً للعودة إليها بعد استكمال الجهات الخدمية أعمال تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة فيها.

وعبّرت بعض العائلات التي دخلت مدينة معرة النعمان عن فرحتها بتحقيق حلمها والعودة إلى مدينتها التي هجرتها منها التنظيمات الإرهابية لسنوات تحت التهديد بالقتل لكل شخص يقف إلى جانب الجيش العربي السوري موجهة التحية للسيد الرئيس بشار الأسد والجيش العربي السوري ولكل من أسهم بتحرير المدينة وعودتها إليها.