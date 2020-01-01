أردوغان يجدد تهديداته لسورية ويصف مباحثاته مع روسيا بغير المرضية

جهينة نيوز:

في كلمة له، جدد الرئيس التركي رجب أردوغان خرقه للقانون الدولي وتهديده ووعيده لسورية.. تهديد لن نردّ عليه لأنّ الجيش العربي السوري يردّ بطريقت.

وفي كلمته أمام البرلمان التركي، اليوم، قال أردوغان إن العملية العسكرية في إدلب هي مسألة وقت، مشيراً إلى أن أنقرة وجّهت تحذيرات نهائية للحكومة السورية بهذا الشأن، ومضيفاً: أنقرة لم تحقق النتائج المرجوة في محادثاتها مع موسكو بشأن إدلب، والمباحثات بعيدة جداً عن تلبية مطالب تركيا، مشدداً على أنّ بلاده عازمة على جعل إدلب السورية منطقة آمنة حتى مع استمرار المحادثات مع روسيا.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا أعدت خطة عملياتها في إدلب شمال سورية، وذلك بعد يوم من انتهاء المحادثات الروسية-التركية في موسكو بشأن إدلب، التي وصفت الرئاسة التركية نتائجها بغير المرضية.

وأكدت الرئاسة التركية التزامها باتفاق سوتشي، مشددةً في المقابل على أن أنقرة لن تتوقف عن إرسال قواتها إلى إدلب، ولن تغير مواقع نقاط المراقبة هناك.