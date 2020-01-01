"فيسبوك" قلق بسبب حجب إحدى صفحاته في سنغافورة

جهينة نيوز:

قال موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إنه قلق جداً بشأن الأمر الذي أصدرته الحكومة السنغافورية بحجب صفحة مدونة على الموقع في إطار قانون مثير للجدل لمكافحة الأنباء المزيفة.

وأصدرت الحكومة هذا الأسبوع أمراً لـ"فيسبوك" بحجب صفحة "ستيتس تايمز ريفيو" في سنغافورة، قائلةً إنّ هذه المدونة نشرت أنباء كاذبة مراراً ولم تلتزم بأي من التوجيهات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأنباء الكاذبة والتلاعب على الإنترنت.

وقال فيسبوك في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني إنه ملزم بحجب الصفحة بموجب القانون، مضيفاً: نرى أن الأوامر من هذا القبيل غير متناسبة وتتنافى مع زعم الحكومة بأن قانون مكافحة الأنباء الكاذبة والتلاعب على الإنترنت لن يستخدم كأداة رقابة.

ولم ترد حكومة سنغافورة حتى الآن على طلبات للتعقيب.

يذكر أن السياسي السنغافوري أليكس تان المقيم في أستراليا يدير صفحة "ستيتس تايمز ريفيو" التي تشتهر بمقالاتها النقدية المناهضة للمؤسسات، وأنّ سريان قانون مكافحة الأنباء الكاذبة في تشرين الأول وسط قلق من جماعات مدافعة عن الحقوق وسياسيين معارضين يخشون من أن يستخدم لإسكات المعارضة.