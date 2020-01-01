وسط آمال بأثر اقتصادي محدود لـ"كورونا".. النفط يرتفع 0.9 بالمئة

الأربعاء, 19 شباط 2020 الساعة 11:04 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

وسط آمال بأثر اقتصادي محدود لـ

جهينة نيوز:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، وزاد خام برنت للجلسة السابعة على التوالي وسط تفاؤل واسع النطاق في ظل تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين لليوم الثاني ومخاوف بشأن المعروض بعد تحرك الولايات المتحدة لخفض إمدادات الخام الفنزويلي للسوق أكثر.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 51 سنتاً أو 0.9 بالمئة إلى 58.26 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، بينما زاد الخام الأمريكي 55 سنتاً ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 52.60 دولاراً للبرميل.

ولا تزال الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تواجه صعوبات في استئناف الإنتاج الصناعي بعد فرض عزل على مدن وقيود سفر صارمة لاحتواء الفيروس الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من ألفي شخص، ولكن المستثمرين لا يزالون متفائلين بأن الأثر الاقتصادي لن يدوم طويلاً.

وقالت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز إنها تتوقع أن يوجه الفيروس ضربة على المدى القصير للنمو الاقتصادي في الصين في الربع الأول.

وارتفع برنت نحو عشرة بالمئة منذ أن هوى في الأسبوع الماضي لأقل مستوى منذ بداية العام الجاري، ولقي أحدث دعم من قرار أمريكي، يوم الثلاثاء، بإدراج وحدة تجارة تابعة لشركة النفط الروسية روسنفت على قائمة سوداء وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تقدم دعماً مالياً لحكومة فنزيلا.


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