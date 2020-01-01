وفد من "النقد الدولي" يزور لبنان لتقديم المشورة حول التحديات الاقتصادية

جهينة نيوز:

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، أمس، إن فريقاً من خبراء الصندوق سيزور لبنان في الفترة من 20 إلى 23 شباط للاستماع إلى وجهات نظر السلطات هناك بشأن التحديات الاقتصادية وتقديم المشورة الفنية .

وأضاف أن فريق صندوق النقد الدولي سيستمع إلى السلطات اللبنانية بشأن الكيفية التي يعتزمون من خلالها مواجهة الصعوبات الاقتصادية للبنان، وتقييم التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي وتقديم المشورة الفنية الموسعة بشأن السياسات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد بوجه عام.

وقال رايس إن لبنان لم يطلب أي مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.