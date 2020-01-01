استقرار اسعار الذهب مع تبدد مخاوف كورونا

جهينة نيوز:

استقرت أسعار الذهب اليوم فوق مستوى 1600 دولار في الوقت الذي تبددت فيه مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا نتيجة ارتفاع في أسعار الاسهم ناجم عن انخفاض في عدد حالات الاصابة الجديدة.

وبحسب رويترز لم يطرأ على الذهب تغير يذكر ليبقى عند 78ر1602 دولار للاوقية /الاونصة/ بعد أن ارتفع لاعلى مستوياته منذ الثامن من كانون الثاني عند 10ر1605 دولارات في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الامريكية الاجلة للذهب 1ر0 بالمئة الى 60ر1605 دولارات للاوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الاخرى ارتفع البلاديوم بنسبة 1ر4 بالمئة الى 31ر2743 دولارا للاوقية بعد أن سجل المستوى القياسي المرتفع البالغ 50ر2757 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

كما صعدت الفضة 6ر0 بالمئة الى 28ر18 دولارا بينما قفز البلاتين 1ر1 بالمئة الى 08ر1002 دولار.