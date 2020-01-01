المؤتمر العام للأحزاب العربية: انتصار حلب وإدلب أدى إلى خيبة المشاريع التي تستهدف سورية

جهينة نيوز:

أكدت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية أن انتصارات الجيش العربي السوري الاستراتيجية في حلب وإدلب أفشلت فصلاً صعباً من فصول المؤامرة على سورية.

وعبّر الأمين العام للمؤتمر قاسم صالح في بيان له عن تقديره للتضحيات التي قدمها الشعب السوري وجيشه الباسل لتحرير كامل مدينة حلب ومحيطها بعد سنوات صمدت خلالها هذه المدينة الخالدة وتحدت القتل والإرهاب والتدمير الذي انتهجته التنظيمات الإرهابية المسلحة بدعم مباشر من دول عدة وعلى رأسها النظام التركي والاحتلال الأميركي الغاصب اللذان تحطمت كل أحلامهم ومخططاتهم بعد هذا التحرير الذي جاء استكمالاً لإنجازات سابقة حققها الجيش العربي السوري البطل وحلفاؤه.

وأشار صالح إلى أن هذا التحرير المظفر وما يحمله من معان وإنجازات استراتيجية عسكرياً وسياسياً أدى إلى خيبة أغلبية المشاريع التي استهدفت سورية، مشدداً على أن ملاحم الصبر والبطولة والوطنية التي شهدناها هي نتاج طبيعي لأصالة الشعب السوري الذي يحمل تلك الموروثات القومية والوطنية والذي سوف يستمر في نضاله حتى تحرير فلسطين والجولان.