أمطار مصحوبة بالرعد وتحذيرات من تشكل السيول

جهينة نيوز:

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كلها مرفق بكتلة هوائية معتدلة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، اليوم، أن يكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد أحياناً، كما يحذر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان خاصة في المناطق الشرقية والجزيرة وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط خلال ساعات بعد الظهر فوق المناطق الشرقية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غداً فتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل والجو غائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء والليل فوق المناطق الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق مع نشاط سرعة الرياح الغربية وهبات تتجاوز الـ 60 كم بالساعة أحياناً.

درجات الحرارة المتوقعة أيام….

الأربعاء الخميس الجمعة

دمشق 13 /7 15 /7 15 /6

القنيطرة 10 /5 12 /5 12 /4

درعا 15 /7 17 /7 17 /6

السويداء 11 /6 13 /6 13 /5

حمص 13 /4 15 /4 15 /3

حماة 14 /5 16 /5 16 /4

الحسكة 14 /3 16 /3 16 /2

اللاذقية 20 /10 18 /10 19 /9

طرطوس 20 /11 19 /11 18 /10

حلب 13 /5 15 /5 14 /4

ادلب 12 /5 14 /5 13 /4

دير الزور 14 /5 16 /5 15 /4

الرقة 14 /4 16 /4