روحاني: أمريكا بعثت برسائل عديدة تطلب الحوار مع إيران

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الولايات المتحدة الأمريكية بعثت عدة رسائل تطلب الحوار مع إيران.

وقال روحاني أن الاتفاق النووي الذي وقعته بلاده مع القوى العالمية في عام 2015 ما زال حيا رغم انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل آحادي وإعادة فرض عقوبات على إيران، مشيرا أن واشنطن أرسلت عشرات الرسائل تطلب الحوار مع إيران.

وتابع الرئيس الإيراني خلال اجتماع مع الحكومة اليوم الأربعاء "الاتفاق النووي ما زال حيا رغم كل إجراءات الولايات المتحدة".

وأضاف "أمريكا أرسلت عشرات الرسائل لنا لطلب الحوار، وفي نيويورك خاصة أتاني خمسة أو ستة رسائل من أمريكا تطلب التفاوض".

وتابع روحاني "إذا كنا قد فشلنا أمام أمريكا بالتوسط للحوار معنا، ولماذا تقوم أمريكا بتوسيط كل البلدان للتفاوض مع إيران".